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موعد ومعلقين مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس ، عن مُعلق مباراة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة نظيره النيراتزوري مساء الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويُعلق على المباراة، المُعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر قناة "beIN Sports HD1".

يذكر أن برشلونة كان قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع بوروسيا دورتموند دون أهداف، وتعادل كذلك إنتر ميلان مع سلافيا براج.

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