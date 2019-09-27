شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية، عن مُعلق مباراة ليفربول الإنجليزي وسالزبورج النمساوي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الريدز لمواجهة نظيره سالزبورج مساء الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويُعلق على المباراة، المُعلق المصري، علي محمد علي، عبر قناة "beIN Sports HD2".

يذكر أن ليفربول كان قد افتتح مشواره في دوري الأبطال، بالهزيمة أمام نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين، بينما تمكن سالزبروج من الانتصار على جينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين، ليعتلي صدارة المجموعة.