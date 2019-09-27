شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية، عن مُعلق مباراة ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، في دوري أبطال أوروبا.
ويستعد النادي الملكي لمواجهة نظيره البلجيكي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويُعلق على المباراة، المُعلق المصري، علي محمد علي، عبر قناة "beIN Sports HD1".
يذكرأن ريال مدريد كان قد خسر في افتتاحيه مشواره في البطولة بالهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يتواجد كلوب بروج في المركز الثاني برصيد نقطة بعد التعادل مع جلطة سراي التركي.
محمد الدمتناوي
أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية، عن مُعلق مباراة ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي، في دوري أبطال أوروبا.
ويستعد النادي الملكي لمواجهة نظيره البلجيكي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويُعلق على المباراة، المُعلق المصري، علي محمد علي، عبر قناة "beIN Sports HD1".
يذكرأن ريال مدريد كان قد خسر في افتتاحيه مشواره في البطولة بالهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يتواجد كلوب بروج في المركز الثاني برصيد نقطة بعد التعادل مع جلطة سراي التركي.
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