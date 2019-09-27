شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية ، عن مُعلق مباراة يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد البيانكونيري لمواجهة نظيره الألماني، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتكوت مكة المكرمة على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويُعلق على المباراة، المُعلق اليمني، حسن العيدروس، عبر قناة "beIN Sports HD4".



يذكر أن ليوفي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري الأبطال، بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لمثليهما، بينما خسر باير ليفركوزن من لوكوموتيف موسكو الروسي