شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
ويستعد البيانكونيري لمواجهة نظيره الألماني، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة بتكوت مكة المكرمة على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويُعلق على المباراة، المُعلق اليمني، حسن العيدروس، عبر قناة "beIN Sports HD4".
يذكر أن ليوفي افتتح مشواره في دور المجموعات بدوري الأبطال، بالتعادل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لمثليهما، بينما خسر باير ليفركوزن من لوكوموتيف موسكو الروسي
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