شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في قائمة «أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد» بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل

أعلن دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي ريال مدريد القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

قائمة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني

حراسة المرمى: أدان، أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، آرياس، لودي، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، تريبير.

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خط الوسط: توماس بارتي، كوكي، ساؤول، ليمار، يورينتي، هيريرا، فيتولو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، كوريرا، دييجو كوستا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بالدوري الإسباني

وستلعب مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.