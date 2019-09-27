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رونالدو يعود لقائمة يوفنتوس ضد سبال بالدوري الإيطالي

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أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق لمواجهة نظيره نادي سبال غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز.

رونالدو يعود لقائمة يوفنتوس عقب التعافي من الإصابة

وشهدت قائمة يوفنتوس الرسمية لمواجهة سبال عودة البرتغالي نجم الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

إصابة رونالدو وغيابه عن يوفنتوس

وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن يوفنتوس في مباراة بريشيا الماضية في الدوري الإيطالي بسبب معاناته من شد بسيط في عضلات القدم ولكنه أصبح الآن جاهزا للعودة للمباريات.

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قائمة يوفنتوس ضد سبال بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بنسوليو.

خط الدفاع: بونوتشي، دي ليخت، ديميرال، بيترو بيرواتو، روجاني.

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامسي، بينتانكور، رابيو، إيمري تشان، ماتويدي.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، هيجواين، كوادرادو، بيرنارديسكي.

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