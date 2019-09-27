شكرا لقرائتكم خبر عن فيتشو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد و الشباب والان مع التفاصيل
فاز المحترف الأرجنتيني إيميليانو فيشيو مهاجم نادي اتحاد جدة بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حسب إحصائية شبكة اوبتا العالمية.
واستطاع المحترف الأرجنتيني فيتشو أن يمرر الكرة 46 مرة خلال المباراة بنسبة نجاح 86% بالإضافة لصناعة فرصتين للتسجيل و التسديد علي المرمي 3 مرات.
وحقق نادي الاتحاد الفوز على حساب نظيره نادي الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وبهذه النتيجة يصل رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز التاسع بينما يقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة السعودية.
ونجح اتحاد جدة أن يعود من جديد إلى طريق الانتصارات بعد غياب 5 مباريات ما بين تعادل وهزيمة في جميع المسابقات المحلية و القارية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيتشو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد و الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.