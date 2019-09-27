شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة تضرب برشلونة والان مع التفاصيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة رسميا إصابة الإسباني أنسو فاتي نجم الفريق الشاب قبل مواجهة خيتافي القادمة في بطولة الدوري الإسباني.

طبيعة إصابة فاتي التي تعرض لها

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن فاتي يعاني من إنزعجات في الركبة اليمنى وعانى منها خلال مران الفريق اليوم الجمعة وسيغيب عن مباراة خيتافي.

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وأشار نادي برشلونة أن موعد عودة فاتي لن يتحدد بعد ولكنه يتوقف على سرعة تعافيه من هذه الإصابة.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

وستلعب مباراة برشلونة وخيتافي غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.