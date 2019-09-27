شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعود للانتصارات بثنائية في مرمى الشباب بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

استطاع نادي الاتحاد أن يفوز على نظيره نادي الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

تشكيل الاتحاد ضد الشباب بالدوري السعودي

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: منصور الحربي – زياد المولد – عبدالمحسن فلاته – منصور الحربي.

خط الوسط: كارلوس فيلانويفا – كريم الأحمدي – إيميليانو فيشيو.

خط الهجوم: رومارينيو – هارون كمارا – عبدالعزيز البيشي.

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تشكيل الشباب ضد الاتحاد بالدوري السعودي

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: عبدالله الشامخ – جمال بلعمري – محمد سالم – ويرغتون صوماليا.

خط الوسط: ألفريد ندياي – عبدالمجيد الصليهم.

خط الهجوم: سيبا – كريستيان جوانكا – دانيلو أسبريا - عبدالله الحمدان.

ملخص مباراة الشباب والاتحاد بالدوري السعودي

وبدأت المباراة بشكل هجومي من نادي الاتحاد الذي سجل هدفه الأول قي الدقيقة 21 عن طريق فيتشو وظل الفريق يحاول ليحطف هدفه الثاني عن طريق دا سيلفا في الدقيقة 74 ثم سجل الشباب هدفه الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق عبد الله الحمدان لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز التاسع من ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز العاشر.