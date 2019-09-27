الامارات | "السعادة" عنباية في ديربي أبوظبي بـ"نيران صديقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "السعادة" عنباية في ديربي أبوظبي بـ"نيران صديقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مدافع فريق الجزيرة، محمد العطاس هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 ليمنح جاره الوحدة فوزاً غالياً 3-2 في مباراة ديربي أبوظبي التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 2-2 حينما مرر مهاجم فريق الوحدة سبستيان تيغالي كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء حولها مدافع الجزيرة بالخطأ في مرماه في وقت أكتفى فيه زميله الحارس علي خصيف بمتابعتها وهي تدخل الشباك.

وحصل أصحاب الأرض على أول ثلاث نقاط لهم في مشوار المنافسة على لقب الدوري معوضين بذلك خسارتهم المفاجئة أمام الفجيرة خارج الأرض الأسبوع الماضي.

وأستثمر الجزيرة سيطرته المبكرة على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى وتقدم بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة بواسطة عامر عبدالرحمن بطريقة رائعة.

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وتماسك لاعبو الوحدة بعد استقبالهم للهدف ونجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20 من هجمة منظمة بواسطة الاسباني كارلوس هويسكا.

وبدأ الجزيرة الشوط الثاني بأفضلية واضحة وخطف الهدف الثاني بواسطة لاعبه خلفان مبارك في الدقيقة 46، لكن الرد هذه المرة جاء سريعاً من "العنابي" الذي أدرك التعادل بعدها بخمس دقائق بواسطة لاعبه الارجنتيني، سبستيان تيغالي من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مدافع الجزيرة، محمد العطاس هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 ليمنح أصحاب الأرض الفوز.

وشهدت المباراة وصول المهاجم الارجنتيني سبستيان تيغالي للهدف رقم 23 في تاريخ مواجهات الفريقين، كما وصل للهدف رقم 138 في معززاً مكانه المركز الثاني خلف الهداف التاريخي للدوري فهد خميس الذي يمتلك 165 هدفاً.