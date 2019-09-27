شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق المنافسات 20 أكتوبر.. «المصري اليوم» تنشر أبرز إحصائيات «المظاليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - متغيرات كثيرة يشهدها دورى القسم الثانى قبل انطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد والذى تحدد له يوم الأحد 20 أكتوبر المقبل، أبرزها اختفاء عدد كبير من المدربين المشاهير من على الساحة الكروية يتقدمهم محمد صلاح الذي صعد بنادى مصر إلى الدورى الممتاز، وأحمد كشرى الذي تولى قيادة الترسانة الموسم الماضى، وأشرف السيد وطارق السيد مدرب الزمالك السابق، وأبوطالب العيسوى الذي كان أقرب للصعود مع القناة في الموسم المنقضى، ومصطفى عبده وصفاء رجب مدرب دمنهور الموسم الماضى، ومحمد إسماعيل وكذلك هشام يكن ووائل القبانى وطه شحاتة ومحمد عامر، وتباينت مطالب عدد كبير من المدربين ومسؤولى القسم الثانى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد حيث يسعى الجميع إلى الخروج بالمسابقة إلى بر الأمان وفى أبهى صورها.

قال أحمد الكأس، المدير الفنى للنادى الأوليمبى، إنه يتمنى أن تختفى الأخطاء التحكيمية التي أثرت على المسابقة في الموسم الماضى وإنه شخصيا على ثقة تامة بالحكام المصريين ولكنه يتمنى الاهتمام بالحكام وثقلهم بالصورة الكافية والعمل على تهيئتهم جيدا لإدارة المنافسات وأن يسعى اتحاد الكرة لتوفير أقصى درجات الراحة للحكم وإقامته بالفنادق قبل إدارتة للمباريات بشكل كاف حتى يكون تركيزه على أعلى مستوى وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق العداله للأندية لاسيما في المحافظات التي تبعد عن مسقط رأس الحكم بمسافات بعيدة.

وطالب إيهاب عبدالله، رئيس نادى دمنهور، بسرعة إنجاز ملف البث الفضائى لدورى المظاليم في ظل الظروف الصعبة لأغلب الأندية ومنها نادى دمنهور لاسيما وأن الموسم بات على الأبواب وان هناك فترة كافية يستطيع من خلالها اتحاد الكره انجاز هذا الملف.

وقال أيمن مجدى، المدير الفنى لنادى مالية كفر الزيات، أن ناديه الصاعد مؤخرا إلى الدورى الممتاز (ب) يعد آخر فريق بالمسابقة على مستوى المجموعات الثلاث يخوض فترة الإعداد للموسم الجديد ويعد من أقل الأدية دعما لصفوفه لضيق ذات اليد ويجب على اتحاد الكرة النظر بعين الرعاية لنادية مالية كفر الزيات وللأندية ذات الموارد المحدودة اذا كان جادا في تطوير مستوى المسابقة التي تعد الممول الأول لأندية الدورى الممتاز.

وأكد هيثم جمعة، عضو مجلس إدارة نادى طهطا، أن ناديه يعانى بشدة من ضعف الموارد المالية في ظل الاحتراف المزعوم وأنه يعد من الأقل أندية بمجموعة الصعيد من حيث الإمكانيات، وعلى الرغم من ذلك حقق نتائج مذهلة الموسم الماضى وأحرج الأندية ذات الإمكانيات الكبيرة بالمجموعة وأنه لو توافرت لديه الإمكانيات الكافية لاستطاع الصعود إلى الدورى الممتاز، مشيرا إلى ضروره قيام اتحاد الكرة بحسم قصة دخول الجماهير للملاعب من الآن لاسيما وأن هذا الأمر أصبح يمثل مشكلة كبيرة لدى أغلب الاندية، ومن غير المقبول أن يتم السماح بالتواجد الجماهيرى لأندية دون أخرى كل موسم.

وقال إنه بات لزاما على الاتحاد الجديد إبعاد حكام الصعيد عن إدارة منافسات المجموعة الأولى نظرا للحساسية المفرطة في أغلب المباريات وضعف بعض الحكام بالمقارنة بقوة المنافسة.

أما عدلى رسلان، رئيس نادى الحمام، فقد طالب اتحاد الكرة بسرعة دعم الأندية الغلابة لاسيما وأن الدورى يتطلب موارد مالية كبيرة من انتقالات وإقامة بالفنادق لا تستطيع الخزائن الخاوية بالأندية تحملها، مشيرا إلى أن البث الفضائى يجب أن يكون من أولى القضايا على طاولة اتحاد الكرة لأن الأندية الغلابة لن تستطيع الصمود كثيرا في ظل الأسعار المغالى فيها للتعاقد مع اللاعبين بالإضافة إلى النفقات الباهظة اسبوعيا في ظل الدعم المحدود وعدم وجود مصادر ثابتة بالأندية للصرف على النشاط وأنه يخشى أن يتذرع اتحاد الكرة بضيق الوقت وصعوبة الاتفاق مع رعاة وهو الأمر الذي سوف يزيد الأمور تعقيدا على الأندية.

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وتنشر «المصرى اليوم» بعض الملاحظات قبل انطلاق منافسات دورى القسم الثانى خلال الأيام القليلة القادمة، ومنها أنه ولأول مرة في الصعيد تتسع حدة المنافسة على الصعود إلى الدورى الممتاز بين أكثر من 10 أندية بعكس المواسم السابقة التي انحصرت فيها المنافسة على فريقين على الأكثر حيث كانت مجموعة الصعيد تعد الاضعف وسط المجموعات الثلاث بالقسم الثانى.

تضم المجموعة الأولى للصعيد عددا كبيرا من المديرين الفنيين المشاهير أمثال محمد عبدالسميع وأبوالعينين شحاتة على الرغم من وصول علاقته مؤخرا مع إدارة سوهاج إلى طريق مسدود وإنهاء العلاقة بينهما بالتراضى بالإضافة إلى وجود محمد يوسف وبركات إبراهيم وياسر الكنانى وسمير كمونة وكلها أسماء كبيرة في عالم مدربى كرة القدم.

كانت الإمكانيات المالية الضعيفة في المواسم السابقة تحرم أكثر من 10 أندية من مجرد التفكير في حلم المنافسة واختلف الأمر هذا الموسم لوجود 10 أندية تمتلك الإمكانيات المالية الكبيرة التي تدعمها من أجل تحقيق الأمل المنشود في الوقت الذي يتواجد ناديان فقط ذوا إمكانيات مالية محدودة وهما طهطا وشبان قنا.

وتضم مجموعة الصعيد عددا كبيرا من الأندية التي كان لها شرف التواجد بالدورى الممتاز مثل تليفونات بنى سويف والفيوم وبترول أسيوط وسوهاج والمنيا والألمنيوم وبنى سويف.

وفى مجموعة القاهرة الأكثر إمكانيات مقارنة بباقى المجموعات انفردت المجموعة بوجود عدد كبير من اللاعبين المشاهير وإن كان أبرزهم محمد عاشور الأدهم لاعب المصرى والزمالك والاتحاد السكندرى وحرس الحدود السابق، الذي انضم لنادى سيراميكا وهناك أكثر من ناد ذى إمكانيات مادية عالية بمجموعة القاهرة وكذلك سبق لها اللعب مع الكبار بالدورى الممتاز أبرزها الثلاثى الهابط بتروجيت والنجوم والداخلية، بالإضافة إلى الترسانة والقناة وجمهورية شبين والنصر والمريخ ومنتخب السويس بالإضافة إلى سيراميكا ذات الإمكانيات المالية الضخمة فيما يعد ناديا الزرقا وكوكاكولا هما الأقل من حيث الإمكانيات المادية وسط أنديه المجموعة.

وتضم مجموعة القاهرة كوكبة كبيرة من المديرين الفنيين المشاهير أبرزهم علاء ميهوب في الترسانة ورمضان السيد في النجوم وضياء عبدالصمد في الداخلية وممدوح عبدالحى في كوكاكولا وميمى عبدالرازق في منتخب السويس وأشرف خضر في المريخ ومحمد عودة في بتروجت وسيد عيد في النصر وحمزة الجمل في القناة.

فيما فرض المدربون من أبناء النادى الإسماعيلى كلمتهم على المسابقة ويتضاعف أعدادهم سنويا بالمقارنة بأبناء الأهلى والزمالك من المدربين حيث يتواجد حمزة الجمل وضياء عبدالصمد وأشرف خضر وكرم جابر وأحمد فكرى الصغير وأيمن الجمل ومحمد محسن أبوجريشة.

وفى المجموعة الثالثة لأندية بحرى والإسكندرية من المنتظر أن تشهد المسابقة صراعا رهيبا بين العديد من الأندية ذات الإمكانيات المادية الكبيرة ويستثنى منها فقط ناديا بيلا ومالية كفر الزيات في الوقت الذي تتصارع أندية كبيرة سبق لها اللعب بالدورى الممتاز وذات جماهيرية كبيرة على حجز بطاقه التأهل ويساعدها على ذلك إمكانياتها المالية مثل الرجاء وغزل المحلة والبلدية ودمنهور والمنصورة والأوليمبى وسبق لها جميعا اللعب بالدورى الممتاز ومعها فاركو بإمكانياته المعروفة وأبوقير للأسمدة الذي استمر في المنافسة على الصعود إلى الدورى الممتاز حتى الاسبوع الأخير من الموسم الماضى.

وتشهد المجموعة الثالثة لبحرى وجود عدد من المدربين المشاهير أيضا أمثال أحمد الكأس في الأوليمبى وهانى العقبى في الرجاء وعلاء نوح في أبوقير وكرم جابر في البلدية وأحمد سارى في دمنهور وخالد عيد في غزل المحلة وأحمد عاشور في فاركو وأحمد فكرى الصغير في الحمام وياسر رضوان في بيلا، وهناك أكثر من مدير فنى بمختلف المجموعات صعدوا لسلم التدريب لأول مرة في القسم الثانى أمثال نانى الرشيدى في جمهورية شبين وأيمن حسين في الزرقا ورضا العيسوى في المنصورة وأحمد فكرى الصغير في الحمام وحسن موسى في بنى سويف، كذا هناك أكثر من لاعب شهير انتقل إلى أندية القسم الثانى هذا الموسم أبرزهم أحمد رؤوف لاعب المصرى والأهلى والإنتاج الحربى الذي انتقل إلى نادى بتروجت وأحمد مصطفى لالا من بتروجت إلى القناة وحسام عبدالواحد من المقاصة إلى القناة أيضا على سبيل الإعارة، وعبدالعزيز الشاعر من حرس الحدود إلى المنيا ومحمد أشرف من دجلة إلى الترسانة ومحمد عاشور الأدهم من حرس الحدود إلى سيراميكا وعبدالله بيكا من المصرى إلى سيراميكا أيضا وجلال العقدة من بتروجت إلى المحلة.