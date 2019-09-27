شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير» على صفيح ساخن فى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، حالة من التخبط على المستوى الفنى بسبب الأداء الهزيل الذى يقدمه الفريق منذ بداية الموسم الجارى إلى جانب أزمات النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى، مع اللاعبين داخل غرف خلع الملابس.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية إن إدارة مانشستر يونايتد ترغب فى إيجاد بديل للمدير الفنى النرويجى تحسبًا لإقالته مع أى تعثر للشياطين الحمر فى الفترة المقبلة من أجل إنقاذ الموقف مبكرًا أملا فى احتلال مركز متقدم بجدول ترتيب الدورى للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولى اليونايتد سوف يعلنون قرار إقالة سولشاير حال عدم تحسن نتائج الفريق والأداء أيضًا خلال الفترة المقبلة، حيث استقرت إدارة الشياطين الحمر على الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لفريق توتنهام، كبديل محتمل للمدرب النرويجى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد فتحوا خطوط اتصال مع المدرب الأرجنتينى من أجل معرفة رأيه فى تدريب الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، لاسيما وأن توتنهام يمر بفترة صعبة تحت قيادة بوكيتنيو، حيث ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق كولتشيستر الذى يشارك فى الدرجة الرابعة، كما حقق فوزين فقط فى الدورى الإنجليزى من 6 جولات، حيث يحتل المركز السابع بفارق الأهداف مع اليونايتد.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الأرجنتينى ينتظر خلال الفترة المقبلة قرار إقالته من تدريب توتنهام، وفى هذه الحالة سوف ينتقل لتدريب مانشستر يونايتد على الفور، وسيأخذ معه فى الموسم المقبل الدولى الدنماركى كريستيان إريكسن، الذى ينتهى تعاقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجارى.

كان سولشاير قد دخل فى أزمات مع لاعبى مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، بسبب أداء اللاعبين الهزيل فى المباريات، حيث احتد المدير الفنى النرويجى على بعض اللاعبين داخل غرف خلع الملابس وطالبهم بضرورة اللعب من أجل الجماهير وتقديم أداء مميز خلال الفترة المقبلة.

ولم يقدم الشياطين الحمر أداء جيدا حتى الآن، حيث يحتل أبناء أولد ترافورد المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 8 نقاط فقط من فوزين وتعادل خلال 6 جولات.