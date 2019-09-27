شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية غدًا استعدادًا لمواجهة بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو، السفر إلى الإسكندرية غدًا السبت، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة جينيراسيون فوت، بطل السنغال مساء الأحد المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، والتي تنطلق في الثامنة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال انتهى بفوز فريق جينيراسيون بهدفين مقابل هدف.