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جينيرسيون فوت يستعد لتقديم شكوى في الزمالك المصري

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الجمعة 27 سبتمبر 2019

الزمالك المصري

يستعد نادي جينيرسيون فوت السنغالي لتقديم شكوى في نادي الزمالك المصري إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

سبب قيام جينيرسيون فوت بتقديم شكوى ضد الزمالك

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وجاءت رغبة نادي جينيرسيون فوت في تقديم شكوى ضد نادي الزمالك بسبب ذهابهم اليوم إلى ملعب بترو سبورت لخوض تدريبات الفريق ليخبرهم مسؤلو الاستاد بأنه لا يوجد حجز من الزمالك ومنعهوهم من خوض التدريبات.

وقام مسؤلو نادي جينيرسيون فوت بتصوير ما حدث بالفيديو استعدادا لتقديم شكوى ضد الزمالك إلى الكاف.

موعد مباراة الزمالك وجينيرسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي جينيرسيون فوت يوم الأحد القادم ضمن منافسات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.

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