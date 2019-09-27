الجمعة 27 سبتمبر 2019
الزمالك المصري
يستعد نادي جينيرسيون فوت السنغالي لتقديم شكوى في نادي الزمالك المصري إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
سبب قيام جينيرسيون فوت بتقديم شكوى ضد الزمالك
وجاءت رغبة نادي جينيرسيون فوت في تقديم شكوى ضد نادي الزمالك بسبب ذهابهم اليوم إلى ملعب بترو سبورت لخوض تدريبات الفريق ليخبرهم مسؤلو الاستاد بأنه لا يوجد حجز من الزمالك ومنعهوهم من خوض التدريبات.
وقام مسؤلو نادي جينيرسيون فوت بتصوير ما حدث بالفيديو استعدادا لتقديم شكوى ضد الزمالك إلى الكاف.
موعد مباراة الزمالك وجينيرسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي جينيرسيون فوت يوم الأحد القادم ضمن منافسات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيرسيون فوت يستعد لتقديم شكوى في الزمالك المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.