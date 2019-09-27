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موعد ومعلقين مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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الجمعة 27 سبتمبر 2019

أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس ، عن مُعلق مباراة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في .

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة نظيره النيراتزوري مساء الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويُعلق على المباراة، المُعلق الجزائري حفيظ دراجي، عبر قناة "beIN Sports HD1".

يذكر أن برشلونة كان قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع بوروسيا دورتموند دون أهداف، وتعادل كذلك إنتر ميلان مع سلافيا براج.

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