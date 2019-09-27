لاعب النصر يعتذر لجماهيره ويوعدهم ببذل مجهود أكثر

الجمعة 27 سبتمبر 2019

لاعب النصر

اعتذر المحترف البرازيلي بيتروس ماتيوس دوس سانتوس مهاجم نادي النصر عن النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية في الدوري السعودي للمحترفين و بطولة دورى ابطال اسيا.



وقال بيتروس عقب انتهاء مباراة فريقه أمام أهلي جدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :" أطلب من الجمهور دعم الفريق ومساندته في الفترة المقبلة ونعتذر مما قدمناه في هذه المباراة و المبارايات السابقة ونعد الجماهير ببذل الأفضل في المباريات القادمة".

ويذكر أن النصر ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي بعد السقوط أمام نادي السد القطري و فشل نادي النصر في تحقيق الفوز على حساب نظيره أهلي جدة حيث اكتفي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ليحصل علي نقطة تضعه في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.