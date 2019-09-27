4 أجانب .. العميد عال العال

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تغلب الفريق الاتحادي على ظروف النقص التي واجهته قبل مواجهة الشباب التي تفوق فيها بنتيجة 1/2 ضمن دوري كأس الأمير

تغلب الفريق الاتحادي على ظروف النقص التي واجهته قبل مواجهة الشباب التي تفوق فيها بنتيجة 1/2 ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجحت كتيبة النمور، رغم غياب الثنائي الأجنبي المدافع داكوستا والمهاجم بريجوفيتش بسبب الإصابة، إلا أن العميد استطاع بأربعة أجانب من الظهور بمستوى فني عال العال، إلى جانب العناصر المحلية المتواجدة في الفريق الاتحادي، والتأكيد أنه إذا غاب نجم ظهر آخر في العميد، كما غاب عن الفريق الاتحادي اللاعب عبدالإله المالكي بسبب الإيقاف، ورغم اكتمال صفوف الفريق الشبابي تفوق النمور بالروح والأداء الفني وتحقيق انتصار ثمين وحصد ثلاث نقاط مهمة منحت العميد الاستقرار بعد الخسائر التي تعرض لها محليا وآسيويا في الأسبوعين الماضيين.

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