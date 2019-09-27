شكرا لقرائتكم جينيراسيون يطالب الكاف بحل أزمة العودة للسنغال بعد تأجيل لقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتضمن خطاب جينيراسيون إلى الكاف بأنهم قد حجزوا لجزء من البعثة تذاكر العودة إلى السنغال عقب موعد اللقاء المحدد له مسبقا غدا السبت قبل أن يتم تأجيله لمدة 24 ساعة.
وكان جينيراسيون قد تمسك بموقفه بخوض اللقاء غدا فى بتروسبورت ورفض الزمالك المسألة خاصة بعد الحصول على موافقة الكاف ليقوم الأخير بدوره بمخاطبة النادى السنغالى لخوض اللقاء بعد غد الأحد بعد الموافقة على التأجيل.
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