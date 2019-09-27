شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالي في الثامنة مساء اليوم الأحد في إياب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال المباراة التي تجمعهما بملعب برج العرب.

ويسعى الفريق الأبيض لتعويض خسارته في مباراة الذهاب التي أقيمت بالسنغال بهدفين مقابل هدف حيث يرغب في الفوز بمباراة اليوم بفارق هدف حتى يضمن التأهل لمرحلة دور المجموعات بالبطولة.

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ومن المنتظر أن يعتمد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على الأوراق الرابحة المتمثلة في المهاجم مصطفى محمد صاحب الأهداف المؤثرة بمباريات الفريق الأبيض الأخيرة وكذلك الثنائي أشرف بن شرقي وشيكابالا.

وطالب ميتشو لاعبيه بالضغط المبكر على الفريق السنغالي في كل أرجاء الملعب لإحراز هدف مبكر يفك التكتل الدفاعي المتوقع لبطل السنغال الذي يرغب في الحفاظ على فوزه الذي تحقق بمباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يتسلح أصحاب الرداء الأبيض بالجماهير حيث من المقرر حضور خمسة آلاف مشجع باللقاء لدعم الزمالك في مهمته للعبور بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.