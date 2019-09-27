شكرا لقرائتكم نجاح 8 محكمات في اختبارات الإعادة للياقة البدنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجريت مساء اليوم اختبارات الاعادة للياقة البدنية للمحكمات والمساعدات المرشحات للقائمة الدولية وذلك بملعب نادي مدينة نصر تحت اشراف لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور . شارك في الاختبارات عشر محكمات نجح منهن ثمانية هن: مني عطالله وريهام العزب واية خالد عنتر واية محمد فهيم وتقي محمد محمود ومروة المغربي وسلمي محسن ومها محمد.

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