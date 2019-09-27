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شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى خطابا من الكاف بتعديل موعد ومكان لقائه أمام جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المشرف على الكرة بنادى الزمالك عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن إدارة القلعة البيضاء قامت بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب كما شدد إن حكام مباراة الزمالك و جينراسيون فوت السنغالي وصلوا لإستاد برج العرب لتفقد الملعب تنفيذاً لقرار الاتحاد الافريقي بإقامة المباراة بإستاد برج العرب.
وكانت الساعات الماضية شهدت أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت قبل أن يكشف "اليوم السابع" عن وصول خطاب رسمى من الكاف بنقل المباراة وإخطار الفريق السنغالى به وهو ما أكده المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض بأن الكاف قام بنقل اللقاء وتأجيله.
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