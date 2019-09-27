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الزمالك يتلقى خطابا من الكاف بتعديل موعد ومكان لقائه أمام جينيراسيون...

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جدة - عمرو شويل نشر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، قرار الاتحاد الافريقى بالخطاب الرسمى بشأن نقل وتأجيل مباراة الفريق الأبيض وجينيراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان اللقاء ليقام بعد غد الأحد على استاد برج العرب بدلا من غدا السبت على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

 

وأوضح المشرف على الكرة بنادى الزمالك عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن إدارة القلعة البيضاء قامت بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب كما شدد إن حكام مباراة الزمالك و جينراسيون فوت السنغالي وصلوا لإستاد برج العرب لتفقد الملعب تنفيذاً لقرار الاتحاد الافريقي بإقامة المباراة بإستاد برج العرب.

 

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وكانت الساعات الماضية شهدت أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت قبل أن يكشف "اليوم السابع" عن وصول خطاب رسمى من الكاف بنقل المباراة وإخطار الفريق السنغالى به وهو ما أكده المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض بأن الكاف قام بنقل اللقاء وتأجيله.

 


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