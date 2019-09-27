شكرا لقرائتكم اعتبار الفلسطيني لاعباً محلياً في الدوري التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الجمعة اعتبار اللاعبين الفلسطينيين بمثابة لاعبين محليين في الدوري التونسي.

وأوضح الاتحاد في قراره الذي نشره في بيان عقب اجتماع لأعضائه، إنه سيجري اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعب محلي في الدوري التونسي وليس أجنبيا، بداية من فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في الثاني من يناير المقبل.

ويتمتع اللاعبون الذين ينحدرون من دول شمال أفريقيا، مصر وليبيا والجزائر والمغرب، بالامتياز نفسه منذ ديسمبر 2018.