شكرا لقرائتكم الوحدة يستعيد التوازن بثلاثية في مرمى الجزيرة بالدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق الوحدة أول انتصار له في الدوري هذا الموسم على حساب الجزيرة 3 - 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز شباب الأهلي دبي ضيفه الفجيرة 5 - 1، وتعادل خورفكان مع ضيفه حتا 1-1.

وتقدم الجزيرة بهدف سجله عامر عبد الرحمن في الدقيقة العاشرة وتعادل كارلوس لوبيز للوحدة في الدقيقة 20، ثم عاد الجزيرة وتقدم عبر هدف سجله خلفان مبارك الرازي في الدقيقة 46 إلا أن سيبستيان تيجالي سجل هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يسجل محمد العطاس، لاعب الجزيرة، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87.

وحصد الوحدة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وقفز للمركز السادس بفارق الأهداف أمام الفجيرة، وبفارق الأهداف خلف الجزيرة صاحب المركز الخامس.