مرتضى منصور يشطب 16 عضوا بنادي الزمالك شجعوا الأهلي في مباراة السوبر





قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، شطب ما يقرب من 16 عضوا بالنادي، بسبب إظهارهم الانتماء للأهلي، في مباراة السوبر المصري الأخيرة .

وأكد منصور عبر الإذاعة الداخلية للنادي، شطب هذه المجموعة من الأعضاء "بسبب الانتماء للأهلي وإظهار الفرحة بعد فوز الأحمر على الزمالك"، مشيرا إلى أن "نادي الزمالك للزملكاوية فقط".

وأضاف منصور خلال حديثه للأعضاء أن "الشطب يهدف لوأد الفتنة والتعصب داخل النادي، حتى لا تحدث الأزمات، لأنه من غير المعقول أن يفرح أعضاء ينتمون للأهلي، داخل مقر النادي".

وكان الزمالك خسر السوبر المصري قبل أيام من المنافس التقليدي الأهلي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر إقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.