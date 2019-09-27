تعادل سلبي في "كلاسيكو" الأهلي والنصر والاتحاد يهزم الشباب









اسماء السيد - خيم التعادل السلبي على موقعة الـ "كلاسيكو" التي جمعت الأهلي وضيفه النصر الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة السعودية لكرة القدم.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى ثماني نقاط، فتقدم الاهلي للمركز الثالث الموقت والنصر للمركز الخامس موقتا ايضا بانتظار استكمال مباريات المرحلة.

وفي مجريات المباراة، جاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، فتبادلا الهجمات وكاد الأهلي يفتتح التسجيل لولا براعة الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لكرة لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس (12).

ورد النصر بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله ولكن دفاع الاهلي شتت الكرة إلى ركنية (18)، قبل أن يهدر لاعب الاخير السوري عمر السومة هدفاً محققاً عندما انفرد بمرمى النصر وسدد فوق العارضة (38).

وكاد النصر يفتتح التسجيل في الشوط الثاني لولا تألق مدافع الفريق الضيف محمد خبراني الذي أبعد كرة عبدالرزاق حمدالله قبل أن تتجاوز خط المرمى (52)، وتألق الحارس جونز بتصديه لكرة السومة (78)، قبل أن يختتم مهرجان الفرص الضائعة بتسديدة من البرازيلي بيتروس علت العارضة (90).

وفي مباراة أخرى، وضع الاتحاد حداً لتفوق الشباب عليه في آخر أربع مواجهات محلية بينهما، وألحق بمضيفه أول خسارة هذا الموسم، بفوزه 2-1 في المباراة التي اقيمت على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

تقدم الاتحاد بهدفين سجلهما الأرجنتيني إيميليانو فيشيو (21) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (73)، فيما قلص الشباب الفارق عبر عبدالله الحمدان (80).

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع موقتا مع مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز العاشر.

وزاد الوحدة من محن مضيفه الفتح بعدما ألحق به خسارته الخامسة تواليا، وجاءت بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سجل للوحدة المالي يوسف نياكاتي من ركلة جزاء (15)، وعزز البرازيلي أنسيلمو دي مورايس تقدم فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وحقق الوحدة فوزه الثالث هذا الموسم وصعد للمركز الثاني موقتا برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفتح الترتيب.

ملخص مباراة الشباب والاتحاد:

ملخص مباراة الوحدة والفتح: