عداء ينهي سباق 5 الاف م بمساعدة منافس!









اسماء السيد - كان عداء أروبا جوناثان بازبي منهكا وعلى شفير الانهيار في نهاية تصفيات سباق 5 الاف م عندما هب الى مساعدته منافس له، ما جعل جمهور ستاد خليفة الدولي يقف مصفقا للروح الرياضية الجمعة في اليوم الأول من مونديال ألعاب القوى في الدوحة.

وقام عداء غينيا بيساو برايما سونكار دابو بمساعدة بازبي في الامتار الـ25 الاخيرة عندما ادرك عدم استطاعة الاخير اكمال السباق.

وانهى العداءان، وكلاهما الممثل الوحيد لبلاده في هذه البطولة، السباق باكثر من 18 دقيقة لكنهما حظيا بلفتة من الجمهور الذي وقف لتحيتهما.

وعلق دابو، البالغ من العمر 26 عاما، على الحركة الجميلة التي قام بها، قائلا بمساعدة مترجم "كل ما أردته هو مساعدته على إنهاء السباق. أردت مساعدته على تجاوز خط النهاية. أعتقد أن أي شخص كان سيفعل الأمر ذاته في هذا الوضع".

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ورغم تأخره وإنهائه السباق بفارق قرابة 5 دقائق عن صاحب المركز الأول في هذه التصفيات الإثيوبي سيليمون باريغا (13.24.69 دقيقة)، سجل دابو أفضل توقيت شخصي وقدره 18.10.87 دقيقة.

وتأهل الى النهائي بصحبة باريغا النروجي الشاب ياكوب اينغبريغستن الذي احتفل قبل أيام معدودة بعيد ميلاده التاسع عشر.

وضرب النروجي بقوة في بطولة اوروبا حيث فاز بذهبيتي سباقي 1500 م و5 الاف م الصيف الماضي وسيخوض السباقين في الدوحة ايضا.

بور/ز ر/ا ح