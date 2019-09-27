بهدف مثير للجدل.. الترجي ينهي المغامرة التشادية ويواصل مشواره الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الترجي مشواره الأفريقي بإنهاء مغامرة فريق إليكت سبورت التشادي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "رادس" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الفريق التشادي استطاع أن يحقق المفاجأة بتسجيل هدف أول عن طريق حسن إبراهيم في الدقيقة 36 لينتهي أحداث الشوط الأول بتفوق الضيف (1-0).

الشوط الثاني نجح بطل أفريقيا في آخر نسختين بقلب الطاولة فكانت البداية عن طريق إبراهيم أوتارا بتسجيل هدف من رأسية في الدقيقة 62 بعد عرضية من سامح الدربالي.

وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة منح المحترف الجزائري عبد الرؤوف بن غيث بطاقة العبور والتأهل للترجي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83.

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وأظهرت الإعادة التليفزيونية شكوك في صحة الهدف حيث أحرز اللاعب الجزائري الهدف الثاني وهو في حالة تسلل.

وكان الترجي تعادل في مباراة الذهاب بتشاد بهدف لكل فريق ليصبح مجموع المباراتين (3-2).

وأصبح الترجي ثالث المتأهلين لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ليلتحق بالثنائي بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب أفريقي.

الترجي حافظ على مشواره في البطولة القارية خاصة بعدما نجح في التتويج باللقب آخر نسختين على حساب الأهلي في (2018) والوداد البيضاوي المغربي (2019).