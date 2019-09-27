ماذا تقول لائحة كاف بشأن أزمة الزمالك وجينراسون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فتح جينيراسيون فوت السنغالي الباب لأزمة خلال الساعات الماضية بسبب رفضه الانصياع لطلب الزمالك بشأن تعديل موعد ومكان مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع جينيراسيون فوت أن يحقق الفوز على الزمالك في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ويمكن لحامل لقب الكونفدرالية أن يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في حالة الفوز بهدف نظيف.

وأبلغ الزمالك في البداية، الاتحاد الأفريقي بطلب تغيير موعد المباراة من السبت إلى الأحد، ومكانها من بتروسبورت إلى برج العرب.

وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز المواد الموجودة في لائحة دوري أبطال أفريقيا، والتي توضح الإجراءات المطلوبة بشأن موقف الزمالك الحالي.

أولا فيما، يتعلق ببعد برج العرب عن العاصمة، القاهرة، تقول اللائحة: "إذا كانت المسافة بين العاصمة، وملعب المباراة أكثر من 200 كيلو متر على الاتحاد المضيف توفير طائرة للضيوف إلى ملعب المباراة وعقب نهايتها، وإن لم يكن هذا متوفرًا يتم خوض المباراة في العاصمة بين الفريقين."

هذا الجانب كان يمكن تجنبه إذا وصل جينيراسيون فوت إلى مطار برج العرب مباشرة، غير أن الفريق وصل القاهرة باعتبار ملعب المباراة هو بتروسبورت.

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لكن الجانب الأهم، هو الباب التاسع الذي يوضح الأمور التنظيمية: "المكان، التاريخ (جمعة، السبت، الأحد) في دور الـ32، يتم تحديدهما من خلال الاتحاد المضيف، ويتم إبلاغ السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، الفريق المنافس، الحكام، ومراقب المباراة قبل 10 أيام من المباراة، وبعد ذلك الاخطار لا يمكن تغيير توقيت اللقاء أو اليوم أو ملعب المباراة، إلا إذا كان هناك اتفاق تم إبلاغ (كاف) به من جانب الفريقين."

وتقول المادة الرابعة من باب الجدول ونظام البطولة: "التوقيت المحدد للمباريات لكافة مراحل البطولة نهائي ولا يمكن أن يتغير إلا في حالة الضرورة القصوى التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المنظمة للبطولة من جانب (كاف)."

ويوضح باب اللجنة المنظمة للبطولة في الفقرة بعض الصلاحيات التي تقم باتخاذ قرارات بشأنها:

(أ) تعديل مواعيد المباريات الخاصة بكل مراحل البطولة.

(ج) اتخاذ القرارات في حالة الضرورة القصوى.

ومن خلال هذه النقاط، يتضح أن الضرورة القصوى فقط، هي التي تسمح للاتحاد الأفريقي بالموافقة على تعديل أي شيء يخص المباراة خلال 10 أيام من تاريخها، بدون الرجوع إلى الفريق الضيف.