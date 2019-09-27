بنتيجة (16-1).. صنداونز يدخل التاريخ ويتأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تأهل فريق صنداونز الجنوب أفريقي إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق نتيجة تاريخية بالفوز على كوتي دي أور بطل سيشيل (11 - 1) في اللقاء الذي جاء ضمن إياب دور الـ32 من البطولة القارية.

مباراة الذهاب استطاع أن يحسمها صنداونز خارج دياره بالفوز بخمسة أهداف دون رد ليصبح مجموع المباراتين (16-1).

بهذه النتيجة أصبح صنداونز صاحب أعلى نتيجة في مباراة واحدة ليتفوق على النتيجة الذي حققها فريق الدفاع الحسني الجديدي بالفوز على بنفيكا بطل غينيا بيساو (10-0) في نسخة بطولة 2018.

Advertisements

كما أصبح صنداونز يمتلك أعلى نتيجة في مجموع المباراتين متفوقًا على النتيجة الذي حققها أيضًا فريق يانج أفريكانز التنزاني بالفوز على إيتوال بطل جزر القمر (14 - 1) بمجموع المباراتين.

وجاءت أهداف صنداونز عن طريق ثيمبا زواني في الدقائق (9 ، 74)، سيبوسيسو فيلاكازي (21 ، 24)، جاستون سيريانو (19)، أوبا مانيسا (37)، ثابيلو مورينا (43)، موتجيكا ماديشا (47)، أنيلي نغكونغكا (58)، بينوت بالخطأ في مرماه في الدقيقة (77) ماوريسيو أفونسو (82).

وأصبح صنداونز ثاني المتأهلين لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث كان أول المتأهلين فريق بترو أتليتكو الأنجولي بالتعادل الإيجابي أمام فريق كامبالا سيتي الأوغندي (1-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.