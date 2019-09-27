بتروسبورت يرفض السماح لجينيراسيون بخوض المران استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

رفضت إدارة ستاد بتروسبورت السماح لنادي جينيراسيون فون السنغالي خوض مران اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مسئولو ستاد بتروسبورت أن النادي الأبيض هو صاحب اللقاء يقوم بدوره بالحجز للضيف ولن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالى لعدم وجود حجز من قبل الزمالك لبعثة الفريق السنغالى.

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وتتواصل أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في ظل تمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء غدًا فى بتروسبورت وتوجهت بالفعل بعثة جينيراسيون للملعب الذى تم إخطاره به مسبقا من قبل "كاف" لخوض المران الختامى.

وفي نفس الوقت يؤكد مجلس النادى الأبيض على حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب بدلا من غدا السبت فى بتروسبورت.

ويتمسك النادي السنغالي بإقامة اللقاء غدا فى ستاد بتروسبورت مع إثبات الموقف الحالى بالذهاب لبتروسبورت لخوض المران الختامى وتعذر حدوث ذلك لعدم وجود حجز لهم في ظل رغبة النادي في التصعيد للفيفا.