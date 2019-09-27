الإسماعيلي يهدي السفير المصري بتونس درع النادي

حرص المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس على اهداء حازم غيث القنصل المصرى درع النادى وشعاره فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات. وأعرب الكلية عن خالص شكره وتقديره لدور السفارة المصرية فى تذليل كافة العقبات والعمل على توفير كافة سبل الراحة للفريق خلال فترة الإقامة. Advertisements ومن جانبه ، قدم القنصل المصرى التهنئة لمسئولى البعثة بعد النجاح فى الصعود لدور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يقوم بالتقاط بعض الصور التذكارية. المصرى التهنئة لمسئولى البعثة بعد النجاح فى الصعود لدور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يقوم بالتقاط بعض الصور التذكارية. وتأهل الإسماعيلي خلال تواجدة بتونس للدور الـ16 من البطولة العربية على حساب الأهلي الليبي.

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