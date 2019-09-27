النصر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع أهلى جدة فى الدورى السعودى للمحترفين

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق النصر أمام نظيره فريق أهلى جدة بنتيجة ٠_٠ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين. بهذة النتيجة يحتل نادى النصر المركز الخامس برصيد ٨ نقاط، بينما يحتل أهلى جدة المركز الثالث برصيد ٨ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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