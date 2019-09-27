كريستيان اريكسون يدخل دائرة اهتمام مانشستر يونايتد

دخل النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد للتعاقد معاه خلال الانتقالات الشتويه المقبله. كشفة صحيفة ميرور الانجليزيه ان إدارة مانشستر يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده بالموسم الحالي. خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده بالموسم الحالي. واشارت الصحيفة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد إريكسن وذكرت الديل ميل ان ادارة السبيرزترغب في للحصول على 30 مليون جنيه إسترليني خلال الانتقالات الشتويه الا ان الاعب يرفض الرحيل ويرغب الاعب في الرحيل مجانا خلال الصيف المقبل نظر لنتهاء تعاقد مع الفريق الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد إريكسن وذكرت الديل ميل ان ادارة السبيرزترغب في للحصول على 30 مليون جنيه إسترليني خلال الانتقالات الشتويه الا ان الاعب يرفض الرحيل ويرغب الاعب في الرحيل مجانا خلال الصيف المقبل نظر لنتهاء تعاقد مع الفريق

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