اتحاد الكرة يجري محاولات مكثفة لأنهاء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك محاولات من مسئولي الجبلاية، لحل أزمة ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال. وجينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال. قال المصدر، إن هناك اتصالات مكثفة، يجريها عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذي لإنهاء الأمر.

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