مدرب الإسماعيلي: نتطلع لمعالجة الأخطاء في الفترة المقبلة

قدم الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول بنادي الإسماعيلى الشكر للاعبين على أدائهم فى مباراة اليوم خلال بداية تصريحاته بالمؤتمر الصحفى.

وتأهل الإسماعيلى لدور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، مستفيدا من الانتصار ذهابا

بأربعة أهداف مقابل هدفين رغم الخسارة اليوم بجولة الإياب بهدف نظيف.

وقال مدرب الإسماعيلى :"كل لاعب حرص على تقديم أفضل ما لديه ،بالتأكيد ظهرت بعض الأخطاء والتى كانت

سببا فى تراجعنا الغير مبرر بالشوط الثانى وساهم فى تلقى الخسارة بهدف دون رد".

واتبع الصربى :"نتطلع لعلاج تلك الأخطاء سريعًا لتجنب حدوثها مرة آخرى قبل انطلاق المباريات المقبلة".

واختتم حديثه :"كان لدينا هدف من مباراة اليوم ، وأعتقد أننا نجحنا فى تحقيقه بالعبور للدور المقبل بالبطولة العربية".