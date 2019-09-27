عبد الحق تجتمع مع منتخب الصالات

عقدت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام علي كرة الصالات جلسة مع المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني خلال معسكر المنتخب بأحد فنادق القاهرة استعدادا لوديتي البحرين والإمارات في إطار الاستعداد لبطولة افريقيا في يناير المقبل.

وحرصت عبدالحق الشد من أذر اللاعبين مؤكدة على أنها متابعه جيده

لنتائج المنتخب مؤخرا حتى احتل منتخب مصر التصنيف الثامن علي العالم بالإضافة إلى التصنيف الأول افريقيا وعربيا كما حصل المنتخب علي المركز الثامن في بطولة العالم الماضية والمركز الثاني في بطولة افريقيا الأخيرة.وقالت المشرف على كرة الصالات أنها تسعى بقوة لتوفير كل مطالب المنتخب من أجل مواصلة الانجازات كما اكدت علي دراسة تطوير مسابقة الدوري الممتاز التي تضم 10 فرق لتوسيع قاعدة المشاركة بتوجيه الدعوه للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الصالات.من جانبه أكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات ان الاستعدادات لبطولة افريقيا تسير علي قدم وساق من خلال معسكر البحرين والإمارات إضافة إلى مباراة وديه مع أرمينيا في نوفمبر المقبل ودراسة بعض الدعوات المقدمة لنا من بعض الدول.