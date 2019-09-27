السعودية تقترب من استضافة السوبر الإسباني

ذكرت تقارير اذاعية اسبانية ان الاتحاد الاسباني لديه خمسة عروض لإستضافة السوبر من الولايات المُتحدة الأمريكية، الهند، الصين، قطر والمملكة العربية السعودية.

كشفة اذاعة كوبي" الإسبانية ان الاتحاد الاسباني قرار اقامة كاس السوبر خارج البلد

للعام الثاني علي التوالي .

واشارت الاذاعة هناك منافسة بين قطر والسعودية، ولكن الرياض تملك فرصة من قطر، حيث من المُحتمل أنّ يحصل الاتحاد على 35

مليون يورو مقابل إقامة البطولة في جدة.

وكان برشلونه حقق الموسم الماضي اللقب عقبه فوز علي اشبلية في المغرب والجدير

بالذكر ان السوبر سوف يقام بنظام جديد سيجعل أربعة أندية تشارك فيها، وهم بطل الدوري الإسباني والوصيف والفائز بكأس الملك إلى جانب الوصيف كذلك.