كواليس جديدة في أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لـ "محمد صلاح" بجائزة الأفضل

تكشف "الوفد"، كواليس جديدة في أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لـ "محمد صلاح" في جائزة الأفضل في العالم التي أقيمت الاثنين الماضي في إيطاليا.

وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أرسل خطابين لاتحاد الكرة، للتأكد من صحة

الخطاب المرسل من الجبلاية بتاريخ 15 أغسطس الماضي ويتضمن صوتي مدرب المنتخب وكابتن الفريق القومي.

وتضمن خطابا الفيفا، طلب التأكد من صحة الخطاب المرسل من الاتحاد، خاصة وأنه يحمل توقيع نائب المدير التنفيذي

السابق د.علاء عبد العزيز، وهو توقيع غير معتمد لدى الفيفا.

ورد اتحاد الكرة على خطابي الفيفا، يوم 21 أغسطس، أي بعد غلق باب التصويت يوم 19 من نفس الشهر، مما جعل الفيفا يرفض اعتماد تصويت الجبلاية لصالح محمد صلاح.

والجدير بالذكر أن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة هو صاحب التوقيع المعتمد لدى الفيفا.