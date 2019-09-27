تكشف "الوفد"، كواليس جديدة في أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لـ "محمد صلاح" في جائزة الأفضل في العالم التي أقيمت الاثنين الماضي في إيطاليا.
وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أرسل خطابين لاتحاد الكرة، للتأكد من صحةالخطاب المرسل من الجبلاية بتاريخ 15 أغسطس الماضي ويتضمن صوتي مدرب المنتخب وكابتن الفريق القومي.
وتضمن خطابا الفيفا، طلب التأكد من صحة الخطاب المرسل من الاتحاد، خاصة وأنه يحمل توقيع نائب المدير التنفيذيالسابق د.علاء عبد العزيز، وهو توقيع غير معتمد لدى الفيفا.
ورد اتحاد الكرة على خطابي الفيفا، يوم 21 أغسطس، أي بعد غلق باب التصويت يوم 19 من نفس الشهر، مما جعل الفيفا يرفض اعتماد تصويت الجبلاية لصالح محمد صلاح.
والجدير بالذكر أن اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة هو صاحب التوقيع المعتمد لدى الفيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس جديدة في أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لـ "محمد صلاح" بجائزة الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.