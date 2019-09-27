الكاف ينتظر شكوى رسمية لإقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

يواجه نادي الزمالك خطر الإقصاء من دوري أبطال أفريقيا بسبب تغييره للملعب الذي ستقام عليه مباراته أمام نادي جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من البطولة، حيث قرر تغيير الملعب قبل 24 ساعة فقط من موعد المباراة المقرر لها يوم غد السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يخل بقوانين الكاف.

تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على أحقية فريق جينيرسيون فوت السنغالي في التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا إذا قدم مُستندًا واحدًا يؤكد تغيير ملعب مباراة الإياب في مصر قبل موعد المباراة المحدد بـ 24 ساعة.

ويرفض النادي السنغالي لعب المباراة يوم الأحد على ملعب برج العرب، وتأجيلها حسب طلب الكاف، بينما تبذل إدارة الزمالك محاولات مكثفة لحل الأزمة في الساعات الجارية، على أمل إقناع مسؤولي النادي السنغالي بالتأجيل لمدة 24 ساعة.

ويُشدد الكاف على ضرورة ارسال النادي صاحب الأرض لبيان رسمي إلى الفريق الضيف يتضمن توقيت المباراة والملعب قبل سفر الفريق الضيف بـ 10 أيام كاملة وهذا ما لم يحدث مع نادي جينيراسيون فوت.

Advertisements

وتمنح قوانين الكاف الفريق الضيف فرصة تقديم شكوى رسمية تمنحه في الغالب بطاقة التأهل إلى الدور التالي دون لعب المباراة، إذا ما أخل الفريق المضيف باللوائح المعمول بها.

وكان مُقررًا إقامة مباراة الزمالك مع جينيرسيون في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا على ملعب “بتروسبورت” في حي التجمع الخامس بالقاهرة مساء يوم السبت الموافق 28 سبتمبر قبل 10 أيام من الآن.

لكن الزمالك أخل بالاتفاق وأعلن قبل 24 ساعة من موعد المباراة نقلها إلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب على أن تلعب مساء يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر، وهو أمر مرفوض في النادي السنغالي المتمسك بلعب المباراة في توقيتها المعلن قبل 10 أيام.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بنتيجة 1/2 على ملعب جينيرسيون فوت، ما يعني أن الزمالك بحاجة للفوز بهدف نظيف أو بنتيجة 1/3 لضمان التأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2017.