مينو رايولا يعطي ريال مدريد دفعة قوية في سعيه لضم بوجبا

حصل ريال مدريد على دفعة قوية في سعيه لضم النجم الفرنسي «بول بوجبا» حيث وافق اللاعب على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد بشروط قد تؤدي إلى رحيله نحو ريال مدريد في الصيف المقبل.

الفائز بكأس العالم 2018 لم يخف رغبته في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفي الماضي، وسط ضغط شديد من زيدان على فلورنتينو بيريز لاتمام الصفقة، لكن إدارة النادي الملكي لم تتمكن من إقناع اليونايتد للبيع.

المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد “إد ووادورد” اشترط على الريال مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعب يوفنتوس السابق، ما أدى لانسحاب الريال من المفاوضات مؤقتًا.

وتشعر إدارة مانشستر يونايتد بالقلق حيال انخفاض قيمة بول بوجبا مع قُرب انتهاء عقده، بالتزامن مع تراجع مردوده الفني والبدني على أرض الملعب.

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ويخطط وكيل اللاعبين الهولندي الإيطالي «مينو رايولا» -وكيل بول بوجبا- لإجبار مسؤولي الشياطين الحُمر على السماح لموكله بالرحيل في الميركاتو الصيفي 2020، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن هناك مفاوضات بين اليونايتد والريال هذه الأيام.

وقالت صحيفة الصن البريطانية إن رايولا يشترط حصول بوجبا على راتب أسبوعي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني للموافقة على التجديد، وهو ما يرفضه مسؤولي النادي الإنجليزي، وبالتالي سيكون الحل المتاح أمامهم هو السماح لبوجبا بالرحيل الصيف المُقبل.

هذا وينتهي العقد الحالي لبول بوجبا رفقة مانشستر يونايتد في صيف 2021، كما أن الشاطين الحُمر لديهم الحق في تمديد التعاقد لمدة 12 شهرًا أخرى.

يُذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يضع بوجبا في مقدمة أهدافه لدعم خط وسط فريقه.