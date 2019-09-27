بعد رفض قطر، زلاتان إبراهيموفيتش في الطريق إلى بوكا جونيورز؟

أفادت تقارير صحفية أرجنتينية رغبة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في التعاقد مع النجم السويدي «زلاتان إبراهيموفيتش» الذي يلعب مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي منذ يناير 2018 بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

وسجل نجم ميلان الأسبق 27 هدفًا في 26 مباراة هذا الموسم لصالح لوس أنجلوس جالاكسي، مما جعل سجله الإجمالي مع الفريق الذي ينشط في الدوري الأمريكي للمحترفين (ميجور ليج) 49 هدفًا في 53 مباراة.

وقالت صحيفة الآس المدريدية إن كل من رئيس بوكا جونيورز «دانييل أنجيليتشي» والمدير الرياضي للنادي «نيكولاس بورديسو» قد أعطيا الضوء الأخضر لبدء الإجراءات.

ويستهدف الثنائي المذكور من هذه الخطوة جذب أكبر قدر ممكن من الأصوات في الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي.

وأظهر انتقال دانييلي دي روسي في الميركاتو الصيفي أن النادي الأرجنتيني لا يزال بإمكانه جذب أكبر النجوم حول العالم، وبحسب نيكولاس بورديسو، فإن أسطورة روما “فرانشيسكو توتي” كان يود اللعب للبوكا قبل اعتزاله لكرة القدم.

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على أي حال، من المنتظر انتهاء عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر 2019، واللاعب منفتح على الانتقال لناد جديد، وكان قد غازل مانشستر يونايتد وأبدى استعداده للعودة لقيادة الهجوم في ظل ضعف الحصيلة التهديفية للفريق منذ الاعتماد على الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد رحيل لوكاكو إلى الإنتر.

ومن غير المتوقع أن يجدد السويدي عقده مع لوس أنجلوس، مع وجود تحد آخر في مكان مختلف.

النجم السويدي الذي لعب لأندية يوفنتوس والإنتر وميلان في إيطاليا، وتوج بلقب الهداف التاريخي للدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان، كان قد رفض عرضًا بالفعل من فريق قطري قبل عدة أيام، مما يعزز الآمال في أن اختياره الرومانسي لـ “البوكا”.

لكن ورغم كل ما ذُكر، نفى وكيل أعمال النجم السويدي «مينو رايولا» صحة تلك التقارير بشكل علني في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، حيث كتب رايولا في تغريدة: “لم أعرض أبداً إبراهيموفيتش على بوكا جونيورز أو على أي فريق آخر”.