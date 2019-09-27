رياضة | ترتيب جدول الدوري السعودي بعد نهاية قمة الأهلي والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب جدول الدوري السعودي بعد نهاية قمة الأهلي والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر التعادل السلبي على قمة الجولة الخامسة بين فريقي النصر والأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

وفي نفس الجولة حقق الاتحاد فوزًا صعبًا على الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، وأحرز هدفي الاتتحاد كلاً من إيميليانو فيتشو، وروماريو دا سيلفا، بينما سجل هدف الشباب الوحيد اللاعب عبدالله الحمدان.

وبتلك النتائج يواصل النصر حامل لقب النسخة الماضية نظيف النقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط، في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث بنفس الرصيد، متفوقًا بفارق الأهداف عن العالمي.