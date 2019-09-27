رياضة | بوجبا يرفض تلبية دعوة دي خيا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يرفض تلبية دعوة دي خيا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد قام بدعوة الفريق الأحمر للعشاء في مطعم زمليه بالفريق، لاعب الوسط خوان ماتا، بهدف توطيد العلاقة بين اللاعبين متكفلًا بكافة التكاليف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، فإن كلا من دي خيا وخوان ماتا يرغبان في إقامة اجتماع عشاء مرة كل شهر للاعبي الشياطين الحمر.

Advertisements

وأشارت التقارير لأن هناك بعض لاعبي اليونايتد الذين تغيبوا عن حفل العشاء، وذلك بسبب عدم رضاهم عن الطريقة التي فاز بها الفريق الإنجليزي العريق ضد روتشديل ومنهم بول بوجبا وهاري مجواير وسيرجيو روميرو.