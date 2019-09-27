رياضة | برشلونة يُحصن نجمه بـ 100 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُحصن نجمه بـ 100 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجم الفريق الكتالوني لمدة عامين، ليستمر مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2022.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أن كارليس بيريز حضر إلي النادي الكتالوني اليوم وعقد جلسة مع جوسيب ماريو بارتوميو رئيس النادي وأوسكار جراو المدير التنفيذي، وإريك أبيدال السكرتير الفني، وقع خلالها عقودًا جديدًا مع البرسا حي 2022.

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وكشفت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني وضع شرطا جزائيا في عقد "بيريز" بقيمة 100 مليون يورو، لكن إدارة النادي لم تؤكد أو تنفي تلك الأنباء في بيان الاعلان عن تجديد عقد اللاعب الشاب.

كارليس بيريز من مواليد 16 فبراير 1998 (21 عامًا) في جرانوليريس في إسبانيا، وشارك مع منتخب إسبانيا تحت 16 عامًا وومنتخب إسبانيا تحت 17 عامًا ونجح في لفت الأنظار إليه بشدة، كما لعب مع فريق "برشلونة ب" قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول.

وكان كارليس بيريز شارك لأول مرة مع الفريق الأول في برشلونة ضد آيبار خلال الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني بالموسم الماضي، كما شارك في 5 مباريات هذا الموسم، ونجح في إحراز هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين.