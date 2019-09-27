رياضة | تريزيجيه عن شهداء كمين بئر العبد: سلام علي من قدموا أرواحهم فداء للوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه عن شهداء كمين بئر العبد: سلام علي من قدموا أرواحهم فداء للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي العزاء في شهداء كمين بئر العبد بالعريش والذي وقع اليوم الجمعة. وغرد تريزيجيه عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏سلام على من حاربوا ليلاً وعند الصباح عادوا في الأكفان". Advertisements ‏وأضاف :"سلام علي من قدموا أرواحهم فداء للوطن لكي تحيوا أنتم في سلام". وتابع :"سلام علي أبطال تمسكوا بعقيدتهم حتي استشهدوا فداء أوطنهم". ‏وزاد :"سلام علي من يستحق السلام، سلام علي شهدائنا الأبطال، رحم الله شهدائنا الأبطال .. واسكنهم فسيح".

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