رياضة | بوجبا ينفجر غضبًا من مانشستر يونايتد.. ويحدد الموعد النهائي للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا ينفجر غضبًا من مانشستر يونايتد.. ويحدد الموعد النهائي للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية برسطانية، اليوم الجمعة، أن النجم الدولي الفرنسي، بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يريد الخروج من صفوف الشياطين الحمر بأس وسيلة.

وبحسب ما ذكره الصحفي "نل كوستيس" من صحيفة "ذا صن سبورت" البريطانية، فإن بوجبا مستميت أكثر من أي وقت مضى لمغادرة مانشستر يونايتد، وسيحاول الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ومن الجدير بالذكر أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد تجاهل بوجبا في مباراة الأمس في كأس كاراباو، وفضل منح شارة القيادة للاعب الشاب أكسيل توانزيبي.

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وأكدت التقارير البريطانية، أن أمر تجديد بول بوجبا لعقده مع مانشستر يونايتد أصبح أمرًا "مستحيلاً"

وأضافت التقارير أن الأمور قد زادت تعقيدًاظت بعد ان قام سولشاير، مدرب الشياطين الحمر بإبعاد بوجبا عن تنفيذ ركلات الجزاء، لصالح المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد.