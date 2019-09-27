رياضة | زيدان يعلن غياب نجم الريال عن ديربي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن غياب نجم الريال عن ديربي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غياب نجم الفريق عن مواجهة الغد المُنتظرة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، حيث يواجه ريال مدريد مضيفه أتلتيكو مدريد مساء غدٍ السبت في المباراة التي سيحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأكد زيدان أن البرازيلي رودريجو لاعب الفريق الملكي لن يكون موجودًا رفقة الريال أمام أتلتيكو مدريد.

وتعتبر مواجهة الغد ذات طابع خاص تحديداً مع التقارب الكبير بين الفريقين على صعيد جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 14 نقطة في حين يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

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وقال زيدان في تصريحات صحفية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"نحن نعرف ما الذي نقوم بفعله مع رودريجو غدًا، هو سيلعب مع الكاستيا".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"نحن سنأخذ الأمور معه خطوة بأخرى. القرار تم اتخاذه في وقت سابق. رودريجو سعيد ومن ثم فإننا سنرى ما الذي سيحدث في المباراة التالية".

جدير بالذكر أن رودريجو البالغ من العمر 18 عاما كان قد شارك كبديل في المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام أوساسونا وقد تمكن من تقديم مستوى طيب، حيث سجل هدف مميز ليؤمن الفوز للملكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويعتبر رودريجو جوس ثالث أصغر لاعب في صفوف ريال مدريد يسجل هدفا بقميص الملكي بعد أن تمكن من تسجيل هدفه الأول مع الميرينجي وهو في عمر 18 عاما و260 يوما.