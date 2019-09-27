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رياضة | أزمة تهدد إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري الأبطال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تهدد إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت أزمة كبيرة في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، منذ قليل، حيث رفضت إدارة الاستاد إقامة تدريب فريق جينيراسيون فوت السنغالي، والذي يستعد لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريق السنغالي مع نظيره الزمالك في الثامنة مساء يوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية بإياب دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال، بعدما كان مقررا إقامتها غدا السبت على ملعب بتروسبورت.

وعلق محمد المرسي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام باستاد بتروسبورت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" على تلك الواقعة قائلا: "استاد بتروسبورت ليس له علاقة بتدريب فريق جينراسيون فوت السنغالي".

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وتابع: "نادي الزمالك بصفته صاحب الأرض هو المنوط عن إرسال مواعيد التدريبات للفريق الضيف".

وكان مقرر خوض اللقاء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءًا بدون جمهور لكن الزمالك يتمسك بإقامته في برج العرب يوم الأحد المقبل.

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ويبذل مسئولو الزمالك محاولات قوية لحل الأمر في الساعات الجارية وإقناع النادي السنغالي بتأجيل اللقاء إلى الأحد المقبل في ظل رفضهم خوض المواجهة على ستاد بتروسبورت خاصة أن اللقاء سيقام بدون حضور جماهير وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادي الأبيض.

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