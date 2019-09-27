رياضة | ريال مدريد يجهز عرضًا خياليًا لخطف صفقة برشلونة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز عرضًا خياليًا لخطف صفقة برشلونة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد بدأ التحرك بشكل رسمي للتعاقد مع صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز لتدعيم صفوف الفريق بمجموعة من الصفقات القوية للعودة للهيمنة على قارة أوروبا من جديد.

وأكد موقع "الدون بالون" الإسباني، أن ريال مدريد يستهدف تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، ويضع نادي الريال أعينه صوب أحد نجوم الدفاع بالدوري الإيطالي والذي ينوي التحرك بقوة خلال الفترة المقبلة لحسم التعاقد معه مقابل مبلغ خيالي.

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وأوضح الموقع الاسباني أن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية رفقة الفريق الإيطالي.

ووفقًا للموقع الاسباني أن نادي ريال مدريد يجهز عرضًا خياليًا لضم "كوليبالي" حيث ينوي تقديم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو لنادي نابولي بالإضافة للاعب وسط الملكي إيسكو، من أجل الحصول على خدمات المدافع السنغالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر "كوليبالي" أحد أهداف نادي برشلونة الرئيسية والذي يسعي هو الآخر للتعاقد معه الصيف المقبل من نادي نابولي الإيطالي، مما ينذر بصراع ناري بين قطبي الكرة الاسبانية علي المدافع السنغالي في الميركاتو القادم، غير أن دخول "ايسكو" بالصفقة قد يرجح كفة الملكي.