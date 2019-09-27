رياضة | عاجل.. أول خطوة رسمية من جينيراسيون فوت ضد الزمالك

ويرفض النادي السنغالي نقل اللقاء إلى ستاد برج العرب والتمسك بخوض اللقاء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت كما تم تحديده من قبل.



وعاد النادي السنغالي مرة أخرى إلى فندق إقامتهم وخوض المران هناك على ملعب الفندق إستعدادًا لمواجهة الغد.

ولازالت الاتصالات مستمرة من جانب إدارة الزمالك مع الفريق السنغالي والاتحاد الافريقي لكرة القدم لحل الأمر بشكل ودي وإقناعهم بتغيير موعد المواجهة.



على الرغم من موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم على تأجيل مباراة الزمالك وجينيرسيون فوت السنغالي لمدة 24 ساعة وخوضها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية لكن النادي السنغالي لازال رافضًا للأمر.

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وينص خطاف الكاف على الموافقة على نقل اللقاء إلى برج العرب وإقامته يوم الأحد المقبل على موافقة الطرفين الزمالك وجينيرسيون فوت.



وكان مقرر خوض اللقاء غدًا السبت على ستاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءًا بدون جمهور لكن الزمالك يتمسك بإقامته في برج العرب يوم الأحد المقبل.



ويبذل مسئولو الزمالك محاولات قوية لحل الأمر في الساعات الجارية وإقناع النادي السنغالي بتأجيل اللقاء إلى الأحد المقبل.



وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن خطاب الكاف لا يجبر النادي السنغالي على تأجيل اللقاء إلى يوم الأحد المقبل طالما أن المدة القانونية لتغيير موعد المباراة انتهى ويكون قبلها بـ10 أيام.

